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В Ботаническом саду ТГУ завелись эльфы, крылатые кошки и драконлинг

ТГУ, Томские новости, Попилова ТГУ эльфы крылатые кошки ботанический сад В Ботаническом саду ТГУ завелись эльфы, крылатые кошки и драконлинг

В субтропической оранжерее Ботанического сада Томского государственного университета появились скульптуры эльфов, крылатых кошек и детеныша дракона. Их создали по изображениям студентки ИИК ТГУ Юлии Попиловой, сообщает пресс-служба вуза.

Скульптуры, дополняющие экспозиции оранжерейных растений напечатаны на 3D-принтере, затем отшлифованы и окрашены под камень специалистами Сибирского центра дизайна ТГУ.

«Пикси — рыжеволосые и курносые эльфы в островерхих колпаках. Пэк — хранитель леса и полей, внешне похож на пикси, с заостренными ушами, иногда рогами и улыбкой от уха до уха. Крылатые кошки — существа тяжёлые и медлительные на вид, но шаги их бесшумны, а бег стремителен. Драконлинг, или детёныш дракона, — это первая стадия развития дракона. Вылупившиеся из яйца дракончики некоторое время остаются в гнезде под защитой матери», — говорится в описании.

Посмотреть на мифологических существ можно в оранжереях Ботанического сада ТГУ на экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00. Также открыта запись на групповые экскурсии с экскурсоводом по четвергам: телефон (38-22) 52-98-16, электронная почта sbg_seeds@mail.ru.

Фото из архива СибБС ТГУ

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