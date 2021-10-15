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Томский «Киномакс» покажет легендарного «Гладиатора» на языке оригинала

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В четверг, 21 октября, в Томске в кинотеатре «Киномакс» выходит в прокат оскароносный фильм Ридли Скотта «Гладиатор». Лента будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Культовая историческая драма, удостоенная 5 «Оскаров» и сделавший исполнителя главной роли Рассела Кроу знаменитым на весь мир, рассказывает о чести, доблести, любви и свободе.

В центре сюжета — генерал Римской империи Максимус. Он должен передать власть Сенату, чтобы положить конце деспотии. Однако ему это не удается. Интриги и предательство приводят великого воина к смертельной казни, а его семью — к жестокой смерти.

Но вопреки воле нового императора Коммода Максимус выживает и становится гладиатором. Зарабатывая славу, проливая кровь соперников герой обретает славу и, наконец, встречается со своим заклятым врагом — Коммодом, захватившим власть в Риме.

Показы будут проходить «Синем» зале в 19.00. Стоимость билетов составит 300 рублей. Приобрести их можно на сайте «Киномакса».

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