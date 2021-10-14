Дни научного кино ФАНК пройдут в «Точке кипения – Томск»

Томский Обзор / Фото: 14 октября 2021 // Фото: vk.com/tboil70

С 15 октября по 1 ноября в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» пройдет ежегодное мероприятие – Дни научного кино ФАНК. Все желающие смогут увидеть пять картин – победителей и участников международных фестивалей.

В пятницу, 15 октября, в городской «Точке кипения» стартует показ актуальных документальных фильмов в рамках масштабного просветительского проекта Дни научного кино по инициативе Фестиваля актуального научного кино (ФАНК).

В этом году в «Точке кипения – Томск» пройдут показы пяти фильмов – о природе страха и поиске лекарства от рака, о традициях изготовления хлеба и современной хлебопекарной индустрии, тайнах лесной промышленности, а также о научных открытиях одного из величайших математиков в мире – Николая Лобачевского.

Расписание кинопоказов в «Точке кипения – Томск» (пр. Ленина, 26)

Фильм «Хлеб: ежедневное чудо»

Дата: 15 октября (пятница)

Время: 18:30 – 20:10

О чем фильм? Режиссер Харальд Фридл покажет нам хлебопекарные фабрики транснациональных пищевых корпораций и традиции пекарей-ремесленников. Какой он, правильный вкус хлеба?

Приглашенный эксперт: Екатерина Гладкова, основатель и директора ети пекарен «Зерно»

Регистрация: https://leader-id.ru/events/232585

Фильм «Лес. Кто меняет правила?»

Дата: 19 октября (вторник)

Время: 18:30 – 20:10

О чем фильм? Александр фон Бисмарк, потомок «железного канцлера» и глава Агентства экологических расследований в Вашингтоне, успешно расследует махинации лесной мафии по всему миру, записывая свои разоблачения на скрытую камеру.

Регистрация: https://leader-id.ru/events/232601

Фильм «Прорыв Джима Эллисона»

Дата: 21 октября (четверг)

Время: 18:30 – 20:00

О чем фильм? Американский иммунолог и Нобелевский лауреат из Техаса Джим Эллисон посвящает всю свою жизнь поиску лекарства от рака, который унёс жизнь его матери. Его открытия привели к появлению новых методов лечения самых смертоносных видов этой болезни.

Приглашенный эксперт: Синянский Лев Евгеньевич, врач-онколог НИИ онкологии, аспирант отделения абдоминальной онкологии

Регистрация: https://leader-id.ru/events/232611

Фильм «Пространство Лобачевского»

Дата: 22 октября (пятница)

Время: 18:30 – 19:50

О чем фильм? Это картина о создателе неевклидовой или гиперболической геометрии, русском математике Николае Лобачевском, и его научных открытиях.

Приглашенный эксперт: Яворский Ростислав Эдуардович, директор Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ, кандидат физико-математических наук

Регистрация: https://leader-id.ru/events/232617

Фильм «Вкус страха»

Дата: 1 ноября (понедельник)

Время: 18:30 – 20:00

О чем фильм? Если бы у страха был запах, то каким бы он был? Швейцарский режиссер Мирьям фон Аркс интересно и остроумно анализирует универсальный вопрос: почему люди боятся страха.

Приглашенный эксперт: Самойленко Жанна Александровна, клинический психолог, психотерапевт, Психологический центр СибГМУ

Регистрация: https://leader-id.ru/events/232624

Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения – Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж. Вход с ул. Аркадия Иванова).

Фестиваль актуального научного кино ФАНК — один из самых масштабных фестивалей документального кино в России. Он объединяет ученых, исследователей, популяризаторов науки и художников для поиска наиболее интересных форм донесения научных знаний до широкой аудитории. Дни научного кино ФАНК пройдут при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Посольства Австрии, Австрийского культурного форума, Посольства Швейцарии, Посольства США, The Forum for Cultural Engagement (FCE), Посольства Королевства Дания в Москве, Посольства Австралии и Фонда им. Ф. Эберта в России, Администрации Томской области

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