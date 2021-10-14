Очередной матч «Томи» закончился ничьей
14 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: vk.com/fctomtomsk
Накануне, 13 октября, в Томске прошел матч 17 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021–2022. В его рамках которого местный ФК «Томь» принимал «Олимп-Долгопрудный», сообщается на сайте томского клуба.
Томичи открыли счет на 39 минуте матча, когда Александр Ставпец уверенно реализовал пенальти. Однако хозяева сумели отыграться. На 64 минуте Кирилл Большаков метров с тридцати успешно пробил по воротам.
В результате матч закончился со счетом 1:1. По итогам 17 туров томская команда занимает 12 строку турнирной таблицы ФНЛ.
Следующий матч «Томь» проведет 17 октября на домашнем поле, где встретится с ФК «СКА-Хабаровск».
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