Очередной матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 14 октября 2021 // Фото: vk.com/fctomtomsk

Накануне, 13 октября, в Томске прошел матч 17 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021–2022. В его рамках которого местный ФК «Томь» принимал «Олимп-Долгопрудный», сообщается на сайте томского клуба.

Томичи открыли счет на 39 минуте матча, когда Александр Ставпец уверенно реализовал пенальти. Однако хозяева сумели отыграться. На 64 минуте Кирилл Большаков метров с тридцати успешно пробил по воротам.

В результате матч закончился со счетом 1:1. По итогам 17 туров томская команда занимает 12 строку турнирной таблицы ФНЛ.

Следующий матч «Томь» проведет 17 октября на домашнем поле, где встретится с ФК «СКА-Хабаровск».

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