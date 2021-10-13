«Дом за рубль» на ул.Пушкина, 28а в Томске выставят на торги

Томский Обзор / Фото: 13 октября 2021 // Фото: torgi.admin.tomsk.ru

В пятницу, 22 октября, в Томске пройдет аукцион по продаже права аренды дома-памятника по ул.Пушкина, 28а в рамках программы «Дом за рубль», сообщает пресс-служба мэрии.

Деревянный дом с кирпичным цоколем 1902 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии и требует капремонта. Начальный размер годовой аренды составляет 125 115 рублей, размер задатка — 10 426,25 рублей. Для участив в аукционе необходимо подать заявку до 12.00 21 октября.

Напомним, проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. По его условиям инвесторы за свой счет ремонтируют старинные дома под собственные нужды и получают муниципальную льготу по арендной плате. После разработки проектной документации арендная плата за пользование зданием снижается до 10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ — до 1 рубля в год.

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