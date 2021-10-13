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«Ростелеком» завершил подключение к интернету социально значимых объектов в Томской области

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«Ростелеком» завершил в Томской области реализацию проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО). Всего за это время специалисты компании проложили порядка тысячи километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и организовали доступ к сети для 668 соцобъектов.

Проект «Цифровая экономика» стартовал в регионе в 2019 году и был нацелен на обеспечение доступности всех учреждений социальной сферы к устойчивой и безопасной телекоммуникационной сети. На первом этапе проекта оптика появилась в 174 СЗО, в 2020 году — еще в 214. Наибольшее количество учреждений, специалисты «Ростелекома» подключили в 2021 году — 280. В рамках программы интернет пришел в сельские школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, участковые пункты полиции и объекты культуры. Скорость передачи данных для пользователей этих объектов, подключенных по ВОЛС составит от 10 Мбит/сек до 100 Мбит/сек.

«Мы выполнили все обязательства по проекту в срок, обеспечив телекоммуникационной инфраструктурой 668 социально значимых учреждений, включенных в госконтракт. Специалистами компании была проделана огромная работа, приходилось прокладывать линии через сложные рельефы местности, а также организовывать доступ в сеть с использованием спутниковых терминалов. В каждом населенном пункте, где расположены СЗО, мы установили узлы связи, через которые теперь смогут подключиться к цифровым сервисам как жители, так и коммерческие организации. Благодаря развитию IT-инфраструктуры происходит технологический толчок для роста экономики на всей территории нашего региона, а самое главное — улучшается качество жизни людей. Особенно это важно для жителей сельской местности», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Компания «Ростелеком» за три года реализации проекта проводила работы во всех 16 районах области, в том числе и в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Только за последние девять месяцев связисты проложили 294 километра оптики.

«В рамках проекта “Информационная инфраструктура” мы обеспечили выполнение поручения губернатора Сергея Жвачкина по подключению к интернету школ, объектов здравоохранения и других социально значимых объектов, тем самым предоставив жителям региона возможность получать онлайн государственные услуги, качественное образование, пользоваться услугами телемедицины», — подчеркнул заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

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