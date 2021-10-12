Томский политех поднялся в рейтинге предпринимательских вузов по версии АЦ «Эксперт»

Томский Обзор / Фото: 12 октября 2021 // Фото: news.tpu.ru

Томский политехнический университет улучшил свои позиции в четвертом ежегодном рейтинге предпринимательских вузов и бизнес-школ, подготовленном аналитическим центром «Эксперт».

Как уточняют в пресс-служба ТПУ, в рейтинге 2020 года Томский политех входил в группу 26-30, а в новом исследовании — в группу 22-24, набрав 55 баллов.

Исследование является частью комплексного коммуникационно-аналитического проекта, который был запущен с целью всесторонней оценки вклада российских университетов в развитие национальной экономики. Оно базируется на данных Crunchbase, где собраны данные более 1 млн компаний и свыше 200 тыс. инвесторов.

Данные для рейтинга собраны в июле 2021 года. В выборку стартапов включены компании российского происхождения, основанные в 2012–2021 годах. Как и в исследованиях прошлых лет, наибольший вес присваивается числу стартапов и выпускников-основателей, а также объему привлеченных стартапами инвестиций.

«В связи с постоянным расширением базы каждый год мы увеличиваем планку вхождения университетов в рейтинги. В итоговый основной рейтинг текущего года были включены только те университеты, из которых вышло больше 13 стартапов (в прошлом году — 10), для среза по экономическому образованию — больше 11 стартапов (в прошлом году — 8)», — отмечают составители рейтинга.

Составители рейтинга уточняют, что среди региональных вузов в первую десятку по привлеченным инвестициям попал Томский государственный университет (его статистику сделали стартапы Bench, Mighty Buildings, VXG).

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