S7 в ноябре запускает рейсы из Иркутска в Таиланд для вакцинированных туристов

12 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Авиакомпания S7 запускает авиарейсы из Иркутска в Таиланд для туристов, привитых вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Международного аэропорта Иркутск».

«Теперь россияне с прививкой не будут проходить обязательный 14-дневный карантин по прибытию в королевство», — говорится в сообщении.

Рейсы Иркутск — Пхукет начнутся с 4 ноября с частотой раз в неделю по четвергам. С 20 декабря S7 откроет рейсы Иркутск — Бангкок — также раз в неделю. Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться самолетами Airbus A-320, отмечает аэропорт.

Ранее, до введения ограничений, связанных с коронавирусом, Таиланд был самым востребованным направлением для туристов из Иркутска. Через Иркутск туда же на отдых летали жители Бурятии и Забайкалья.

Аэропорт Иркутска является базовым для двух региональных авиакомпаний: «ИрАэро» и «Ангары». На фоне COVID-19 пассажиропоток аэропорта в 2020 году сократился на 44,4% по сравнению с 2019 годом до 1,369 млн человек.

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