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Пополнить запасы воды во время масштабного отключения томичи смогут на водопроводных колонках

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В среду, 13 октября, жители ряда домов Ленинского и Октябрьского районов Томска почти на сутки останутся без воды. Отключение связано с большим комплексом работ по переврезке водопроводной линии диаметром 600 мм и замене запорной арматуры на различных участках водопровода.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», воды не будет с 22:00 среды, 13 октября, до 20:00 четверга, 14 октября. Список адресов можно посмотреть по ссылке.

Во время отключения томичи смогут набрать воду на водопроводных колонках по следующим адресам:

«Томскводоканал» также обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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