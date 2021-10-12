Пополнить запасы воды во время масштабного отключения томичи смогут на водопроводных колонках

12 октября 2021 / Томский Обзор

В среду, 13 октября, жители ряда домов Ленинского и Октябрьского районов Томска почти на сутки останутся без воды. Отключение связано с большим комплексом работ по переврезке водопроводной линии диаметром 600 мм и замене запорной арматуры на различных участках водопровода.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», воды не будет с 22:00 среды, 13 октября, до 20:00 четверга, 14 октября. Список адресов можно посмотреть по ссылке.

Во время отключения томичи смогут набрать воду на водопроводных колонках по следующим адресам:

ул. 4-я Усть-Киргизка, 2,

ул. 6-я Усть-Киргизка, 6, 12, 23а, 25 (18),

ул. Бакунина, 12,

пересечение ул. Белой и Кривой,

пересечение ул. Бийской и Стрелочной,

ул. Войлочная заимка, 16,

ул. Загорная, 24 и 40,

пос. Каштак, 21, 62, 123,

прзд. Кольцевой, 23 и 41,

ул. Лермонтова, 56,

пересечение ул. Мамонтова и Октябрьской,

пересечение пр. Мира и пос. Крутоовражного,

ул. Мостовая, 2,

ул. Октябрьская, 36,

ул. Северо-Каштачная, 114 - ул. Баргузинская, 2в,

ул. Смирнова (прзд. Кольцевой, 48) – за заправкой,

ул. Смирнова, 60,

пер. Соляной, 17,

пересечение пер. Соляного, 24 и пер. Макушина,

ул. 1-я Усть-Киргизка, 16,

ул. Харьковская, 12,

ул. Шишкова, 3,

пересечение пер. Школьного и ул. Средне-Кирпичной,

пер. Школьный – ул. Ачинская, 16,

ул. Яковлева, 85.

«Томскводоканал» также обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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