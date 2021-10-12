Пополнить запасы воды во время масштабного отключения томичи смогут на водопроводных колонках
12 октября 2021 / Томский Обзор
В среду, 13 октября, жители ряда домов Ленинского и Октябрьского районов Томска почти на сутки останутся без воды. Отключение связано с большим комплексом работ по переврезке водопроводной линии диаметром 600 мм и замене запорной арматуры на различных участках водопровода.
Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», воды не будет с 22:00 среды, 13 октября, до 20:00 четверга, 14 октября. Список адресов можно посмотреть по ссылке.
Во время отключения томичи смогут набрать воду на водопроводных колонках по следующим адресам:
- ул. 4-я Усть-Киргизка, 2,
- ул. 6-я Усть-Киргизка, 6, 12, 23а, 25 (18),
- ул. Бакунина, 12,
- пересечение ул. Белой и Кривой,
- пересечение ул. Бийской и Стрелочной,
- ул. Войлочная заимка, 16,
- ул. Загорная, 24 и 40,
- пос. Каштак, 21, 62, 123,
- прзд. Кольцевой, 23 и 41,
- ул. Лермонтова, 56,
- пересечение ул. Мамонтова и Октябрьской,
- пересечение пр. Мира и пос. Крутоовражного,
- ул. Мостовая, 2,
- ул. Октябрьская, 36,
- ул. Северо-Каштачная, 114 - ул. Баргузинская, 2в,
- ул. Смирнова (прзд. Кольцевой, 48) – за заправкой,
- ул. Смирнова, 60,
- пер. Соляной, 17,
- пересечение пер. Соляного, 24 и пер. Макушина,
- ул. 1-я Усть-Киргизка, 16,
- ул. Харьковская, 12,
- ул. Шишкова, 3,
- пересечение пер. Школьного и ул. Средне-Кирпичной,
- пер. Школьный – ул. Ачинская, 16,
- ул. Яковлева, 85.
«Томскводоканал» также обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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