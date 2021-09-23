В Томске на Шегарском тракте насмерть сбили пешехода
11 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Накануне вечером, 10 октября, в Томске на Шегарском тракте под колеса ГАЗ 3302 попал пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 20.20 на Шегарском тракте, 9. Здесь 63-летний водитель сбил мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. После этого ГАЗ продолжил движение и врезался в попутный Mercedes-Benz A180.
В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм.
Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 4 этаж, каб. 404, телефон 8 (3822) 794-715.
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