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Томские дзюдоистки привезли «серебро» и «бронзу» с всероссийских соревнований

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Томские спортсменки Дарья Анищенко и Анаит Хачатурян стали призерами всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященных памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие 200 дзюдоистов из из Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Воспитанницы томского спортивного клуба «Сибирь» получили две награды. В весовой группе свыше 70 кг Анаит Хачатурян стала серебряным призером, а Дарья Анищенко взяла бронзу в весе до 63 кг.

Девушки тренируются под руководством Дениса Некрасова.

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