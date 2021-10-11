Томские дзюдоистки привезли «серебро» и «бронзу» с всероссийских соревнований
11 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: depms.ru
Томские спортсменки Дарья Анищенко и Анаит Хачатурян стали призерами всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященных памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга.
Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие 200 дзюдоистов из из Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.
Воспитанницы томского спортивного клуба «Сибирь» получили две награды. В весовой группе свыше 70 кг Анаит Хачатурян стала серебряным призером, а Дарья Анищенко взяла бронзу в весе до 63 кг.
Девушки тренируются под руководством Дениса Некрасова.
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