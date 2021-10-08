Администрация поручила завершить ремонт лестницы на пер.Карповском в Томске в течение недели

Администрация Октябрьского района Томска поручила подрядчику завершить капитальный ремонт лестницы в пер. Карповском, 28 в течение недели.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сегодня ремонтная бригада убирает деревянные ступени, монтирует новые из просечно-вытяжной стали. Такой материал широко используется в сфере ремонта и строительства. На изготовленных из него ступенях не задерживаются снег и грязь, на них не образуется наледь.

После того, как подрядчик завершит ремонт ступеней, он покроет металлические конструкции лестницы морозостойкой краской.

В целом, сегодня объект готов на 70%. Подрядчику понадобилось время на раскройку в цеху стальных листов. Сейчас строители обещают закончить ремонт в течение недели.

На время ремонта лестницы проход по лестничному спуску закрыт.

Напомним, капитальный ремонт лестницы в пер. Карповском, 28 начался 22 сентября.

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