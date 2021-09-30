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Житель одного из сел Томской области оторвал таксофон и поставил его на своем участке

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В Томской области полицейские вычислили злоумышленника, укравшего таксофон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, 39-летний житель села Парабель в июле 2021 года оторвал таксофон от деревянного столба на одной из улиц деревни Голещихино, и установил на своем приусадебном участке.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела, которые были объединены в одно производство. Ущерб, причиненный действиями мужчины, оценивается в 5,5 тыс. рублей.

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