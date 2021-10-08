В Томской области в 4 раза уменьшилось число безработных

В Томской области в 4 раза снизился уровень регистрируемой безработицы по сравнению с данными на начало года. Количество предлагаемых вакансий выросло на треть, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, по данным на 1 октября в регионе уровень безработицы оценивается в 1,39%, тогда как 1 января 2021 года этот показатель составлял 5,89 %.

На учете в центрах занятости населения Томской области состоят 7,4 тысячи безработных. В начале 2021 года эта цифра достигала 31,9 тысячи. На начало октября в базе вакансий областной службы занятости насчитывается более 14 тысяч мест.

«Рынок труда в Томской области восстановился. Работодатели все больше заинтересованы в новых сотрудниках и готовы создавать рабочие места. Компании и организации активно взаимодействуют с центрами занятости при подборе персонала. С начала 2021 года трудоустроены 14,5 тысячи соискателей, больше половины из них — в 11-дневный срок после обращения в центры занятости, что позволило избежать постановки на учет в качестве безработных», — отметила начальник облдепартамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Более 1000 человек прошли профобучение или повысили квалификацию по направлению службы занятости. В общественных работах приняли участие 505 человек.

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