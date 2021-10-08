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Томские юниоры стали призерами всероссийских соревнований по конькобежному спорту

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Томские конькобежцы завоевали медали различных достоинств на прошедших в Челябинске всероссийских соревнованиях. Томичам пришлось бороться с соперниками из 10 регионов страны, сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

На соревнованиях Томскую область представляла команда в составе двенадцати человек. В возрастной группе «юниорки» спортсмен-инструктор ДЮСШ «Янтарь» Валерия Сороколетова заняла первые места на дистанциях 1 500 и 3 000 метров, а также стала второй на дистанции 500 метров.

Екатерина Злобина, воспитанница Томской областной школы спортивного резерва, стала серебряным призером на дистанциях 1 500 и 3 000 метров. Ангелина Полушкина из "Янтаря" взяла «бронзу» на дистанции 3 000 метров.

Среди юниоров также отличились воспитанники этой спортшколы. Михаил Субботин стал лучшим на дистанциях 1 500 и 3 000 метров. В возрастной категории «юноши» Евгений Кордюков взял два серебра на дистанциях 500 и 1 000 метров.

Следующие старты для томских конькобежцев состоятся с 11 по 14 ноября в Коломне. Там же пройдет отбор на участие в кубке мира.

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