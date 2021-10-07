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«Томскстройзаказчик» выставят на аукцион до конца ноября

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Депутаты Думы Томска утвердили условия приватизации ООО Специализированный застройщик «УМП Томскстройзаказчик». На аукцион будет выставлена доля в размере 100% от уставного капитала общества, начальная цена составит 208 млн. 672 тыс. рублей. Аукцион должен пройти в конце ноября 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Это второй этап приватизации, первый прошел в 2016 году, когда муниципальное предприятие было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. В конце 2020 года Дума Города Томска внесла долю в уставном капитале общества в программу приватизации муниципального имущества на текущий год.

«К приватизации «Томскстройзаказчика» нас подталкивает федеральный закон. Поскольку общество не производит строительство объектов по муниципальному заказу, не осуществляет иные виды деятельности, отнесенные к вопросам местного значения, участие муниципального образования в качестве участника общества не отвечает принципам, закрепленным Законом об организации местного самоуправления. На продажу будет выставлена доля в размере 100% от уставного капитала, поскольку дробление доли на отдельные лоты, как правило, приводит к снижению инвестиционной привлекательности, а значит и цены, выставляемого на приватизацию имущества», - пояснила начальник департамента управления муниципальной собственностью мэрии Наталья Бурова.

Основная цель компании - развитие строительной отрасли города Томска, Томской области и получение прибыли от своей деятельности. Сейчас обществу принадлежит объекты недвижимости общей площадью 2,8 тыс. кв. м и земельные участки общей площадью порядка 21,5 тыс. кв. м. Размер уставного капитала общества составляет 162 517,3 тыс. рублей.

УМП «Томскстройзаказчик» было создано в 2011 году для завершения строительства проблемных домов, а также строительства социального жилья. В 2019 году муниципальному предприятию грозило банкротство из-за спора со строительной компанией ООО «СУ «ТПСК». Основанием для заявления стала задолженность в 154 млн рублей по договору генподряда по достройке одного из домов в Томске. В июне 2020 года дело было прекращено в связи с заключением мирового соглашения между сторонами.

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