Ученая Томского политеха получила премию для женщин в науке ЮНЕСКО и L'Oreal

Молодой химик Томского политехнического университета Ольга Гусельникова стала победительницей стипендиальной программы «Для женщин в науке» — совместного проекта ЮНЕСКО и компании L’Oreal, в России он реализуется при поддержке Российской академии наук.

Как уточняют в пресс-службе вуза, научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ стала одной из 10 женщин ученых России, ставших обладательницами стипендии. Их отбирали по научному портфолио, которое оценивало экспертное жюри при участии академиков РАН. Победительницы национальной премии будут представлять Россию на международном этапе конкурса.

Ольга начала свою карьеру как химик-органик. Сейчас она занимается созданием «умных» функциональных материалов, которые могут применяться в сенсорных системах и новых системах с управляемыми свойствами. У Ольги Гусельникова «двойная» степень PhD. Свою диссертацию она защищала в России и Чехии.

В ТПУ Ольга работает под научным руководством доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Павла Постникова. Сейчас она руководит собственным проектом, поддержанном грантом Российского научного фонда (РНФ), а также участвует в работе по другим грантам, в том числе мегагрантом российского правительства.

«Эта премия примечательна тем, что носит формат международного признания. И, конечно, мне бы хотелось представить нашу страну уже в мировом этапе, — говорит Ольга Гусельникова. — На мой взгляд, специализированные премии важны, так как это дополнительная демонстрация присутствия женщин в науке, их очевидных достижений. Это важно для мотивации молодых исследователей».

Стипендии программы L’Oreal-UNESCO предназначены для женщин-ученых, кандидатов наук в возрасте до 35 лет, работающих в российских научных институтах и вузах в области физики, химии, медицины и биологии.

Победительницы национального этапа программы L’Oreal-UNESCO получают стипендии в размере 500 тысяч рублей на продолжение своих исследований. В разные годы победительницами этой программы среди ученых Томского политеха становились профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Ольга Громова и Евгения Шеремет.

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