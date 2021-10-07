Волонтеры Томска обустраивают городские родники и улучшают внешний облик скверов

7 октября 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томске прошла акция «Родники Михайловской рощи» в рамках проекта по развитию корпоративного волонтерства «Сотрудники добра» программы социальных инвестиций «Родные города».

Организаторами акции стали представители «Газпромнефть-Востока». Среди участников сотрудники Сибирской Сервисной Компании, Детского технопарка «Кванториум», Администрации города Томска, ОГБУ «Облкомприрода», учащиеся колледжей и техникумов, являющиеся активистами «Волонтерской лиги» системы профессионального образования Томской области. В общей сложности мероприятие объединило более 50 человек.

Михайловская роща — это зеленый остров в центре Томска, особо охраняемая природная территория, где любят гулять жители города. Место уникально и своим геологическим строением — здесь сосредоточено большое количество родников. Изучением и обустройством более 50 источников активно занимается отличник разведки недр, гидрогеолог Александр Назаров. Несмотря на преклонный возраст, он сделал много для того, чтобы уникальный ландшафт был доступен для томичей. Однако усилий одного человека недостаточно. С учетом пожеланий Александра Назарова, волонтеры выполнили работы по ландшафтному дизайну родников Михайловской рощи.

— Мы давно хотели придумать совместный проект, который был бы интересен многим предприятиям и организациям Томска. И таким объединяющим началом стали родники Михайловской рощи. Приятно, что нашу инициативу поддержали наши партнеры и откликнулись помочь с организацией акции. Мы живем и работаем в одном городе и в наших силах сделать его лучше, привлекательнее и для самих себя, и для приезжающих гостей, — сказала Ирина Николаева, начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока».

— Молодые специалисты Томского филиала Сибирской Сервисной Компании активно откликнулись на инициативу принять участие в экологической акции и присоединиться к корпоративной традиции «Газпромнефть-Востока». Жизнь не ограничивается работой. Совместные добрые дела всегда объединяют людей и дают возможность в неформальной обстановке пообщаться друг с другом и коллегами из компании «Газпромнефть-Восток», — отметила заместитель директора по персоналу Томского филиала АО «ССК» Ирина Шкреба.

— Подготовка к акции началась задолго до ее проведения. Надо было подготовить инвентарь и материалы, чтобы организовать работу десятков людей. В результате мы закупили доски, качественные и удобные скамейки, пропитку и краску, грабли, лопаты, а также перчатки и дождевики для безопасной работы. Подводя итог дня, я вижу, что все планы осуществлены: установлены скамейки рядом с источниками, обработана пропиткой главная лестница, укреплены проходы к родникам, собран мусор, в том числе ветки, затруднявшие течение, установлены таблички с названиями родников, что облегчает навигацию, — рассказала Наталья Рапопорт, начальник отдела по охране окружающей среды, инициатор волонтерского проекта «Родники» «Газпромнефть-Востока».

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа ведет ряд долгосрочных экологических проектов и активно работает со средой традиций и культур в северных регионах России.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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