Еще 3 человека скончались от коронавируса в Томской области

6 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 99 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 49 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 44 214 случаев заболевания COVID-19. 36 920 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99.

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