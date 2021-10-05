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Томичей просят не ездить на автомобилях по пешеходным дорожкам в Березовой роще

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В Томске в Березовой роще в мкр. Каштак зафиксированы случаи проезда по пешеходным дорожкам на автомобилях.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, роща частично является особо охраняемой природной территорией, и передвижение здесь автомобилей запрещено законом. Кроме того, просят не парковать авто на обновленных тротуарах и газонах, что также повреждает покрытие и способствует возникновению провалов.

Сегодня в распоряжении муниципалитета уже есть фото- и видеофиксация нарушений с госномерами машин, информация будет передана в ГИБДД.

Напомним, березовая роща в Ленинском районе была благоустроена в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь создано многофункциональное общественное пространство с прогулочными зонами, детской площадкой и мемориальным комплексом.

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