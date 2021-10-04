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Томич лишился более полумиллиона рублей, помогая «полицейским» поймать мошенников

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Житель Томска стал очередной жертвой мошенников, которые уговорили его оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

46-летний мужчина получил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она рассказала собеседнику, что мошенники пытаются оформить на него кредит. После она уточнила, что мужчине позвонит сотрудник правоохранительных органов с подтверждением данной информации.

Так и случилось. Через некоторое время томичу поступил звонок якобы от сотрудника одного из правоохранительных ведомств. Звонивший объяснил, что для того, чтобы помешать мошенникам оформить на него кредит необходимо подать «контрзаявку», а полученную сумму срочно перевести на номера безопасных ячеек.

При этом звонившие успокоили мужчину, сказав, что эти действия не только помогут сохранить его деньги, но и избавят от выплат кредитов, взятых мошенниками, а также помогут правоохранителям установить и задержать злоумышленников. Томич поверил и выполнил все инструкции — взял кредит на 500 тыс. рублей и перевел его на счета злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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