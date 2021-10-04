Томская Облкомприрода выпустила новый видеогид об «Уртамском яре»

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2021 // Фото: Облкомприрода

Облкомприрода выпустила видеоролик с подробным маршрутом к памятнику природы в Кожевником районе «Уртамский яр — страна холмов». Ролик стал пятым в цикле и заключительным в 2021 году, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Помимо традиционной карты для самостоятельного путешествия на «Уртамский яр» экологи получили уникальные кадры с панорамой реликтовой степи на площади 25 гектаров. На этой территории с многовековой историей сегодня произрастает 14 видов краснокнижных растений времен плейстоцена и голоцена, в том числе редчайшие экземпляры пустынно-степного климата — терескен и кохия.

В «Уртамском яре» запрещена рубка леса, разведение костров, разбивка лагеря и проезд автотранспорта. Передвигаться внутри памятника природы можно только пешком.

Посмотреть видеоролик и ознакомиться с маршрутом можно на страничках экологов в Instagram, Facebook и ВКонтакте.

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