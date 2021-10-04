Томские ученые намерены обезвредить клещей, отредактировав ДНК микробов в их кишечниках

4 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива БИ ТГУ

Ученые Биологического института Томского государственного университета намерены определить микроорганизмы, которые наиболее часто встречаются в кишечнике инфицированных паукообразных, а затем модифицировать их ДНК, сообщает пресс-служба вуза.

«Объектами исследования выступают три вида клещей, широко распространённых на территории Сибири и Дальнего Востока: Ixodes persulcatus (таёжный), Ixodes pavlovsky (клещ Павловского) и Dermacentor reticulatus (луговой клещ), — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории экологии, генетики и охраны окружающей среды БИ ТГУ Алина Коханенко. — С помощью секвенирования ДНК мы изучаем видовое разнообразие микроорганизмов, обитающих внутри их кишечника, поскольку именно кишечник является местом длительного контакта возбудителя заболеваний и организма клеща».

Задача исследователей — выяснить, какие микроорганизмы чаще всего населяют кишечник клещей, заражённых вирусом клещевого энцефалита либо бактерией-возбудителем болезни Лайма (наиболее распространённых клещевых инфекций). После определения микробов-симбионтов, ученые смогут модифицировать их с помощью технологий геномного редактирования, например, внедрив токсичный агент. Таким образом, при встрече естественной микробиоты клеща с инфекцией будет запускаться механизм выделения токсина в полость кишечника, что приведёт к гибели инфицированной особи.

«Это позволит обеспечить точечное воздействие на популяцию клеща, не ликвидируя её полностью, ведь клещи, потенциально опасные для людей, являются важной составляющей экосистемы. Их существование необходимо для сохранения природного баланса, — говорит Алина Коханенко. — Кроме того, в ходе традиционных противоклещевых обработок местности страдают и другие обитатели экосистемы, помимо клещей. Таким образом, негативное воздействие на окружающую среду будет минимизировано.

В исследованиях задействованы студенты нескольких других кафедр, в том числе новой магистерской программы, запущенной на базе Биологического института. В рамках данной программы магистрантов обучают анализу геномов живых организмов и их редактированию с применением методов биоинформатики и генной инженерии. Эти технологии помогут ответить на глобальные вызовы человечества, бороться с опасными заболеваниями человека и животных, с загрязнением окружающей среды и сохранить видовое разнообразие».

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