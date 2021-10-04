Томские разработчики решений для «умного дома» могут получить грант в 1 млн рублей

МТС объявляет о запуске трека «Умный дом» в рамках акселерационной программы MTS StartUp Hub. Лучшие проекты получат грантовую поддержку до одного миллиона рублей и будут интегрированы в экосистему умного дома МТС. Об этом в своем Facebook сообщила директор томского филиала оператора Марина Фещенко.

На поддержку оператора могут рассчитывать стартапы, работающие над продуктами, которые обеспечивают видеонаблюдение, работу и настройку сценариев охранных систем и других систем безопасности домов и жилых помещений. В их числе датчики протечек, возгорания, движения, контроля доступа в помещение и других.

Также грант может быть направлен на создание продуктов и сервисов, связанных с бытом в доме и личным комфортом. Например, системы кондиционирования, управления климатом, освещения, управления электроэнергией, водоснабжением и отоплением.

Еще одно направление поддержки — аудио, видео, AR/VR-устройства и другие технологии для досуга и развлечений.

Помимо гранта МТС предлагает разработчикам доступ к R&D лабораториям для доработки продукта от прототипа до выпуска пилотной партии, облачные сервисы #CloudMTS, а также экспертную поддержку по информационной безопасности, инфраструктурному обеспечению и маркетингу. Лучшие проекты будут интегрированы в экосистему умного дома МТС.

Заявки принимаются до 16 ноября 2021 года. Подать их можно здесь.

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