В Томске пройдет конференция католических епископов

Томский Обзор / Фото: 5 октября 2021 // Фото: catholic-tomsk.ru

На следующей неделе, 12 и 13 октября, в Томске пройдет конференция католических епископов России. Мероприятие проводится в очном формате два раза в год — весной и осенью.

В конференции примут участие епископы четырех католических епархий России (Москва, Саратов, Новосибирск и Иркутск), а также Апостольский нунций (посол Ватикана) Джованни Д’Аниелло и отец Штефан, который был настоятелем общины в Томске долгое время.

Участники обсудят вопросы пастырской жизни, будущее благотворительного служения в России и взаимодействие с благотворительными организациями нашей страны.

До этого, 9 и 10 октября, в Новосибирске пройдет празднование годовщины 30-летия восстановления католических структур в России. После этого епископы поедут через Юргу чтобы там познакомиться с католиками и православными.

Конференция католических епископов России — это постоянный орган, объединяющий духовных лиц на территории страны и координирующий их деятельность. Был учрежден 2 марта 1999 года. Пленарные заседания Конференции проходят два раза в год. Председателем конференции избирается на трехгодичный срок один из епископов, который может занимать этот пост не более двух сроков подряд.

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