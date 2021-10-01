В Томске оштрафуют предпринимателя за незаконную рекламу с воздушными шарами на пер. 1905 года

1 октября 2021 / Томский Обзор

Предприниматель, незаконно установивший рекламу и украсивший ее воздушными шарами на пер. 1905 года, будет оштрафован, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Ленинского района Андрея Колесникова.

«За нарушение правил благоустройства территорий и нарушение требований по установке, размещению, содержанию и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления, предпринимателю грозят административные штрафы в размере от 150 до 500 тысяч рублей», - сообщил Андрей Колесников.

В пресс-службе также отметили, что другие меры воздействия на предпринимателя не предусмотрены законом.

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