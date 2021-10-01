В ряде домов Советского и Кировского района Томска будет отсутствовать отопление и горячая вода

В Томске в связи с завершением реконструкции тепломагистрали №2 на ул. Герцена и переподключением к ней абонентов в части домов Советского и Кировского районов Томска будет отсутствовать отопление и горячая вода.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, специалистам предстоит демонтировать заглушки и временный трубопровод, врезать реконструированный участок в действующую сеть, провести заполнение участка и совместно с управляющими организациями выполнить настройку режимов теплоснабжения.

Восстановить теплоснабжение планируется в первой половине дня в субботу, 2 октября. Компания

«Работы на этом участке тепломагистрали завершены. В ближайшие сутки дома, запитанные по резервной схеме, будут переподключены на основную схему. К сожалению, это будет сопровождаться кратковременным отсутствием отопления и ГВС в нескольких домах. Просим томичей отнестись к этой ситуации с пониманием, отопление появится в домах в срок и в полной мере», — рассказал и.о. заместителя мэра Томска — начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

Напомним, в ходе реконструкции участка тепломагистрали № 2Г на участке от улицы Киевской до Тверской подрядная организация заменила более полукилометра трубопроводов диаметром 700 мм. Данный участок был включен в инвестиционную программу «ТомскРТС» на 2021 год в связи с высокой степенью износа.

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