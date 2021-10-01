ТГУ создаст региональный центр трансфера технологий в Томске

1 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский государственный университет (ТГУ) получит грант Минобрнауки РФ на создание регионального центра трансфера технологий (ЦТТ) в Томске, сообщил начальник управления инновациями в сфере науки, техники и технологий ТГУ Михаил Головатов в ходе «круглого стола» на форуме U-novus в четверг.

«Итоги конкурса уже объявлены официально. Более того, в ближайшие дни запланировано заключение соглашения о создании центра трансфера технологий. Очень надеемся, что он будет не единственным, экосистему трансфера дополнят отраслевые центры-партнеры», — цитирует Головатова агентство «Интерфакс-Сибирь».

Он отметил, что желание ТГУ — сделать центр доступным для молодых ученых из всех томских вузов и академических институтов. По словам Головатова, данный вопрос прорабатывается руководителями университетов.

В свою очередь, ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Виктор Рулевский считает, что ЦТТ будет способствовать развитию инновационных технологий в регионе, которые в перспективе могут сыграть важную роль в создании технологического суверенитета РФ.

«Появление таких центров трансфера технологий позволит обеспечить кооперацию и интеграцию научно-образовательного комплекса и индустриальных партнеров. Также это сделает более привлекательным формирование малого и среднего бизнеса среди молодежи. Без таких центров порой непонятно, как выводить технологии на рынки», — отметил Рулевский.

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