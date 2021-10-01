Мэр Стрежевого покинул свой пост

1 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Накануне, 30 сентября, мэр города Стрежевой Валерий Харахорин досрочно покинул свой пост, который занимал больше 12 лет, после победы в выборах по одномандатному округу №12 в Законодательную Думу Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Со вчерашнего дня исполняющим обязанности мэра городского округа по решению муниципальной думы назначен Валерий Дениченко, ранее занимавших должность заммэра по экономике и финансам.

Нового градоначальники стрежевчане выберут 3 декабря. Документы от кандидатов конкурсная комиссия будет принимать с 4 по 23 октября.

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