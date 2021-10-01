Пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, насмерть сбили в Томске

1 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Накануне вечером, 30 сентября, в Томске под колеса иномарки попала 69-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.15 на Иркутском тракте, 85б. По предварительным данным, женщина переходила дорогу вне перехода.

В результате ДТП пешеход погибла на месте. В сообщении уточняется, что на погибшей не было светоотражающих элементов.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу Иркутский тракт, 79,каб 404, тел 794-715.

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