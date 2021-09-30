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В томском Академгородке открыли обновленную стелу с часами

Город, Томские новости, стела Аллея славы блокчейн послание в будущее В томском Академгородке открыли обновленную стелу с часами

Сегодня, 30 сентября, в томском Академгородке состоялось открытие реконструированной стелы с уличными часами и зоной Wi-Fi на Аллее Славы.

Мероприятию предшествовало праздничное собрание в Доме ученых, где местные жители и школьники запустили послание в будущее с использованием технологии блокчейн - письмо будет храниться с помощью цифровой базы данных и автоматически откроется через 15 лет.

После собрания действие было перенесено в Аллею Славы, где состоится торжественная церемония запуска новых часов.

Высота стелы, которую венчают часы, составляет шесть метров. По инициативе ТНЦ СО РАН ее полностью отремонтировали, заменили отслуживший свое механизм на новые электронные часы, красиво оформленные слоганами «Счастье в каждой минуте» и «Я люблю Академгородок», снабженные световой подсветкой. Теперь все пришедшие на аллею смогут бесплатно получить доступ к интернету на скорости 100 Мбит/с.

Фото: Вероника Петровская

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