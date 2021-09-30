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Томская волейболистка стала чемпионкой мира в составе молодежной сборной России

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Томичка Варвара Сергеева в составе молодежной сборной России стала победительницей Чемпионата мира по волейболу, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Состязания проходили в Мескике. На групповом этапе российские спортсменки заняли первое место, выиграв все четыре матча. В полуфинале девушки встретились с командой Сербии и обыграли их со счетом 3:0. За золотые медали россиянки сражались против сборной Италии. Россиянки также не оставили соперникам шансов, одолев их со счетом 3:0.

Варвара Сергеева волейболом занимается с 8 лет. В Томске девушка тренировалась в детско-юношеской спортивной школе №2. Последние три года спортсменка выступает за «Динамо-Ак Барс» (Казань). В 2019 году Варвара приняла участие в тренировочных сборах молодежной сборной, после чего вошла в состав национальной сборной.

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