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Цены растут, но не в «Байкал-Сервис ТК»

Томские новости, байкал Цены растут, но не в «Байкал-Сервис ТК»

В последнюю декаду сентября «Байкал-Сервис» объявил о масштабном снижении стоимости на межтерминальную перевозку — от 5 до 60% в зависимости от направления.

«Несмотря на то, что в этом году рынок грузоперевозок находится под воздействием ряда неблагоприятных факторов, в числе которых рост цен на топливо, запчасти, пиломатериалы (они используются при изготовлении жесткой упаковки для груза), мы рады поддержать бизнес наших клиентов в период традиционно высокой деловой активности», — отметил руководитель томского филиала компании Дмитрий Трофимов.

Он перечислил некоторые направления, которые стали значительно выгоднее для клиентов.

«Стоимость отправок из Томска в такие города как Воронеж, Рязань, Волгоград, Киров снизилась более чем на 20%», — сообщил он. — Таким образом, транспортировка одного кубометра груза в Воронеж обойдется клиенту примерно в 4000 рублей».

Хорошим дисконтом, по его словам, можно воспользоваться и при доставке грузов в Томск. Более чем на 20% стала выгоднее перевозка в Томск из Брянска, Краснодара, Орла, Тулы и других городов.
Добавим, что с «Байкал-Сервис» можно отправлять грузы по всей стране от Калининграда до Владивостока, а также в ближнее зарубежье. В Томске филиал компании работает более 10 лет, он располагается в самом центре города по адресу: улица Пушкина, 63, строение 10.

Транспортная компания «Байкал-Сервис» успешно работает на рынке с 1994 года, входит в число ведущих отечественных перевозчиков сборных грузов. Выполняет перевозки по России и ближнему зарубежью (Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан). Оказывает услуги складской логистики, универсальной доставки, выполняет авиаперевозки по России. В распоряжении грузоперевозчика более 150 терминалов под ответственное хранение, 18 из них расположены в Москве и Подмосковье. У компании более 1,5 млн клиентов. Она присутствует более чем в 300 городах, в 116 из них открыты ее филиалы.

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