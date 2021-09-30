В выходные в Томске перекроют полосу по пр. Комсомольскому

30 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Завтра вечером, 1 октября, в Томске ограничат движение по пр. Комсомольскому, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от ул. Сибирской до пер. Мариинского. Здесь закроют для движение полосу от ул. Пушкина в сторону ул. Сибирской.

Ограничение связано с прокладкой тепловых сетей к строящемуся административному зданию около ТЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б). Чтобы не создавать заторы на дороге, на прошлых выходных энергетики работали на одной из полос указанного участка, завтра перейдут на другую.

Предполагается, что ограничение продлится до 24.00 воскресенья, 3 октября.

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