18+
18+

В выходные в Томске перекроют полосу по пр. Комсомольскому

Дороги, Томские новости, ограничение движения Комсомольский проспект дороги перекрыли закрыли для движения схема проезда граф В выходные в Томске перекроют полосу по пр. Комсомольскому

Завтра вечером, 1 октября, в Томске ограничат движение по пр. Комсомольскому, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от ул. Сибирской до пер. Мариинского. Здесь закроют для движение полосу от ул. Пушкина в сторону ул. Сибирской.

Ограничение связано с прокладкой тепловых сетей к строящемуся административному зданию около ТЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б). Чтобы не создавать заторы на дороге, на прошлых выходных энергетики работали на одной из полос указанного участка, завтра перейдут на другую.

Предполагается, что ограничение продлится до 24.00 воскресенья, 3 октября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

У Томского областного театра драмы появится гастрольный автобус

20 сентября 2021
Томские новости

Шесть деревьев и две электроопоры пострадали из-за сильного ветра в Томске

9 сентября 2021
Томские новости

Томич, расплатившийся в магазине билетом банка приколов, был задержан, когда вернулся на место преступления

22 сентября 2021
Томские новости

Решение «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота» уйти из Томска вызвано низким пассажиропотоком — власти

24 сентября 2021
Томские новости

Завтра в Томске временно перекроют движение по участку ул. Дизайнеров

28 сентября 2021
Томские новости

С завтрашнего дня на ул. Герцена в Томске вернут одностороннее движение

20 сентября 2021
Томские новости

Аквалангисты трех томских вузов очистили дно Университетского озера и Политехнического пруда

15 сентября 2021
Томские новости

Серый кот поселился на одном из зданий Томска

7 сентября 2021
Томские новости

«Сибагро» купило здание старейшего томского ресторана «Славянский базар»

13 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle