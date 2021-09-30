Специалисты МТС зафиксировали 15% рост турпотока в Томской области

30 сентября 2021 / Пресс-служба МТС / Фото: Серафима Кузина

МТС проанализировала турпоток в Томской области летом 2021 года и выяснила, что он вырос на 15% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом в своем Facebook сообщила директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

«На основе обезличенных данных мы в МТС видим, что летом к нам приезжали в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга — позволю себе предположить, что это экс-томичи, которые обосновались в столицах. Ну и, конечно, много командировочных. Да и соседи-сибиряки не забывали — было много гостей из Новосибирской области, Кузбасса, ХМАО», — отметила Марина Фещенко.

Она также добавила, что в Томскую область чаще приезжают женщины (среди гостей их вдвое больше, чем мужчин), а две трети из всех гостей — автомобилисты.

«Значит ли это, что пора организовывать детские и семейные туры по Томской области? Наверное, это вопрос к профессионалам туристического рынка, таким как Ирина Константинова. А мы с помощью #BigData поможем максимально полно составить „портрет туриста“ региона», — отмечает Марина Фещенко.

Напомним, МТС объявила о запуске аналитической цифровой платформы «МТС.Регион» на Экономическом форуме во Владивостоке #ВЭФ2021. Платформа дает возможность пользователям самостоятельно получать и обновлять обезличенные данные Big Data МТС по заданным параметрам. Сервис поможет органам государственной власти принимать эффективные управленческие решения на основе актуальных данных о численности, составе населения регионов и туристических потоках.

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