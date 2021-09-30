18+
18+

Специалисты МТС зафиксировали 15% рост турпотока в Томской области

МТС, Томские новости, туризм туристы турпоток в Томской области Специалисты МТС зафиксировали 15% рост турпотока в Томской области

МТС проанализировала турпоток в Томской области летом 2021 года и выяснила, что он вырос на 15% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом в своем Facebook сообщила директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

«На основе обезличенных данных мы в МТС видим, что летом к нам приезжали в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга — позволю себе предположить, что это экс-томичи, которые обосновались в столицах. Ну и, конечно, много командировочных. Да и соседи-сибиряки не забывали — было много гостей из Новосибирской области, Кузбасса, ХМАО», — отметила Марина Фещенко.

Она также добавила, что в Томскую область чаще приезжают женщины (среди гостей их вдвое больше, чем мужчин), а две трети из всех гостей — автомобилисты.

«Значит ли это, что пора организовывать детские и семейные туры по Томской области? Наверное, это вопрос к профессионалам туристического рынка, таким как Ирина Константинова. А мы с помощью #BigData поможем максимально полно составить „портрет туриста“ региона», — отмечает Марина Фещенко.

Напомним, МТС объявила о запуске аналитической цифровой платформы «МТС.Регион» на Экономическом форуме во Владивостоке #ВЭФ2021. Платформа дает возможность пользователям самостоятельно получать и обновлять обезличенные данные Big Data МТС по заданным параметрам. Сервис поможет органам государственной власти принимать эффективные управленческие решения на основе актуальных данных о численности, составе населения регионов и туристических потоках.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В 2022 году томичей ждет одна трехдневная рабочая неделя и длинные майские выходные

17 сентября 2021
Томские новости

В Томске появится новый паркур-парк

1 сентября 2021
Томские новости

Интерпретацию томского стрит-арта Владимира Абиха «Мы — буквы, с нами текст» купили за 5 тыс. евро

28 сентября 2021
Томские новости

Ректор Томского политеха представил новую управленческую структуру вуза

31 августа 2021
Томские новости

На защите безопасности: жители Томской области выбирают антивирус «Ростелекома»

10 сентября 2021
Томские новости

В Томской области закончилась первая «музейная творческая ссылка»

24 сентября 2021
Томские новости

В Томске ищут мужчину, который приставал к девочкам в Южных воротах

27 сентября 2021
Томские новости

С завтрашнего дня на ул. Герцена в Томске вернут одностороннее движение

20 сентября 2021
Томские новости

В Томске проверяют сообщение о планируемом нападении на колледж

27 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle