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Томские ученые создали технологию получения стройматериалов из отходов нефтехимии

Образование и наука, ТГАСУ, Томские новости, СИБУр стройматериалы производство нефтехимия Томские ученые создали технологию получения стройматериалов из отходов нефтехимии

Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета разработали технологию производства стройматериалов из отходов нефтехимии. Работы велись в рамках договора с корпоративным научным центром СИБУР по химическим технологиям, сообщает пресс-служба вуза.

«Заказчику была интересна возможность применения их многотоннажных отходов — солевых осадков, для производства различных строительных материалов, — поясняет профессор кафедры строительных материалов и технологий СФ и кафедры физики, химии и теоретической механики ООФ ТГАСУ Наталья Копаница. — Сначала наши специалисты изучили характеристики, представленных заказчиком продуктов, разработали способы подготовки солевых отходов и дали рекомендации по их использованию в качестве добавок или даже основного компонента при производстве различных строительных материалов».

Далее с использованием технических солей были разработаны составы вяжущих, бетонных и растворных смесей различного назначения и технологические принципы их производства.

«Мы надеемся на продолжение исследований, — заключает Наталья Копаница. — Это перспективное направление, поскольку использование отходов нефтехимии расширяет сырьевую базу для производства строительных материалов, снижает нагрузку на экологическую ситуацию в регионе».

Актуальность исследований подтверждает тот факт, что в заявке ТГАСУ на участие в программе «Приоритет 2030» есть проект «Вторичные ресурсы в строительстве».

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