Томский аэропорт «Богашево» за 8 месяцев увеличил пассажиропоток в 1,4 раза

29 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Пассажиропоток томского аэропорта «Богашево» в январе–августе 2021 года составил 315,303 тыс. пассажиров, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы Росавиации.

За аналогичный период 2020 года аэропорт обслужил 229,997 тыс. человек. Таким образом, показатель вырос на 37% или в 1,4 раза.

При этом пассажиропоток оказался на 36% или в 1,6 раза ниже, чем в январе–августе 2019 года, когда было перевезено 492,933 тыс. человек.

В августе 2021 года пассажиропоток «Богашево» составил 35,534 тыс. человек, что на 24% ниже показателя за аналогичный месяц прошлого года. Снижение обусловлено переходом аэропорта 2 августа на работу с ограничениями в связи со стартом реконструкции взлетно-посадочной полосы. До 26 сентября «Богашево» принимал среднемагистральные воздушные суда исключительно с 6 утра воскресенья до 9 утра понедельника.

Как сообщалось, по итогам 2020 года пассажиропоток «Богашево» снизился в 2,2 раза — до 348,4 тыс. человек.

Также ранее сообщалось, что низкий пассажиропоток стал причиной прекращения полетов из Томска «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота».

Аэропорт «Богашево» основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 21 направлению внутри страны. Аэропортом «Богашево» управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%).

«Новапорт» принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко, является одним из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.

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