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Решение «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота» уйти из Томска вызвано низким пассажиропотоком — власти

Путешествия, Томские новости, аэропорт полеты отмена рейсов Решение «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота» уйти из Томска вызвано низким пассажиропотоком — власти

«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» решили прекратить полеты в Томск по причине низкого пассажиропотока, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Томской области Игоря Шатурного.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Расписания», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» прекратят рейсы Москва-Томск-Москва с 3 октября и 31 октября соответственно.

«Уральские авиалинии» с учетом зимнего периода и расчета пассажиропотока приняли решение не заявляться в зимнее расписание. Сейчас ведем с ними переговоры на летний сезон. Я надеюсь, они подадут заявку. По «Аэрофлоту» сейчас доказываем, что пассажиропоток у нас однозначно возобновится. Я надеюсь, «Аэрофлот» у нас останется», — сообщил Шатурный в пятницу.

В свою очередь, директор ООО «Аэропорт «Томск» Антон Перфильев отметил, что уход авиакомпаний не связан с реконструкцией аэродрома, которая осуществляется в настоящее время. «По «Аэрофлоту» сейчас ведутся переговоры, мы не хотим его потерять. Эта тенденция идет не только по Томску, но и другим городам», — сообщил Перфильев.

Томский аэропорт за семь месяцев 2021 года обслужил 279,769 тыс. пассажиров, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 47% меньше, чем в 2019 году.

Аэропорт «Богашево» основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые выполняют рейсы по 19 направлениям внутри страны. Аэропортом управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%).

«Новапорт» принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко, является одним из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.

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