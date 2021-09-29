Учиться никогда не поздно: «Ростелеком» передал «Азбуку интернета» томским пенсионерам

29 сентября 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В преддверии Международного дня пожилого человека «Ростелеком» передал областному совету ветеранов Томской области комплект учебных пособий «Азбука интернета» и поздравил с наступающим праздником. Книги предназначены для обучения компьютерной грамотности людей старше 50 лет.

«Азбука интернета» — совместный проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда Российской Федерации, который помогает пенсионерам освоить интернет и облегчить доступ к государственным услугам в электронном виде. Программа разработана опытными педагогами, психологами-геронтологами, ИТ-специалистами и постоянно развивается, а учебник дополняется новыми модулями и актуальной информацией. Печатная версия пособия имеет удобный формат, наглядные иллюстрации и пошаговые инструкции. Книга подходит для самостоятельного изучения материала.

«С “Ростелекомом” мы сотрудничаем не первый год, волонтеры компании проводили для нас обучение по работе на компьютере и в интернете несколько лет подряд. Благодаря этому многие ветераны пользуются знаниями, полученными на курсах, общаются в социальных сетях и даже занимают призовые места в соревнованиях по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. Но потребность в обучении пенсионеров остается очень высокой, особенно в районах области, куда мы и направим учебное пособие. Спасибо “Ростелекому” за актуальный и нужный подарок», — поделилась Светлана Буланова, заместитель председателя областного совета ветеранов.

«Цифровые технологии во многом упрощают жизнь современному человеку и поэтому особенно важно, чтобы люди старшего поколения смогли освоить компьютер и интернет. Учебник “Азбука интернета” как раз и предназначен для самостоятельного изучения или повторения уже полученных знаний», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Узнать больше о проекте и проводимых конкурсах, а также познакомиться с материалами учебного пособия в электронном виде можно на сайте www.azbukainterneta.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: