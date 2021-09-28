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Режим ограничений в Томской области продлили до 1 декабря

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, режим ограничений оперштаб карантин Режим ограничений в Томской области продлили до 1 декабря

Сегодня, 28 сентября, региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение продлить действующий в регионе режим повышенной готовности до 1 октября, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Отмечается, что ограничения остаются прежними. При посещении общественных мест, включая торговые центры, пункты питания, иные учреждения сферы услуг и образования необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски для защиты органов дыхания, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. В общественном транспорте, включая легковое такси, соблюдение масочного режима также обязательно. В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих в учреждение.

В свою очередь работодатели также должны обеспечить проведение дезинфекции помещений, измерение температуры работникам, отстранять от работы сотрудников с признаками респираторного заболевания.

Напомним, режим ограничений был введен в Томской области в 18 марта 2020 года, когда в регионе был выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями. В последний раз режим ограничений был продлен до 1 октября.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 43 466 случаев заболевания коронавирусом. 36 465 заболевших выздровели. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.

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