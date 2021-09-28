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Томский политех и ГК «Иннотех» займутся совместными исследованиями в области искусственного интеллекта

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Томский политехнический университет и группа компаний «Иннотех» подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и совместных исследований, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Подписи под документом поставили и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев и гендиректор ГК «Иннотех» Игорь Калганов.

По словам Калганова, «Иннотех», прежде всего, заинтересован в совместных исследованиях на тему внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в различные технологические процессы.

«Мы активно смотрим на практическое применение ИИ в оптимизации, управлении и работе с большими данными. Это наиболее приоритетные для нас направления на текущий момент. Data driven подход, который исповедуется, в том числе в ТПУ, полностью разделяется и нами, поэтому одну из своих дочерних структур мы строим по направлению больших данных», — сообщил Калганов.

«Политехнический университет имеет, действительно, сильные команды как в области софтверной разработки, так и в области алгоритмики и математики. Это те фундаментальные знания, на которых базируется развитие отраслей, являющихся приоритетными для ГК «Иннотех», — сообщил Седнев.

Соглашение также предусматривает сотрудничество по подготовке кадров. В частности, специалисты компании станут лекторами ТПУ, а студенты получат возможность проходить практику в «Иннотехе».

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2021 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс», ТПУ занимает восьмое место.

ГК «Иннотех» является российской группой компаний, занимающихся разработкой ПО для цифровизации банковской отрасли за счет обеспечения полной автоматизации процессов с использованием передовых технологий. В компании работают более 3 тыс. сотрудников в разных регионах.

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