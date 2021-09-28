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Завтра в Томске временно перекроют движение по участку ул. Дизайнеров

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Завтра утром, 29 сентября, в Томске частично закроют для движения транспорта участок ул. Дизайнеров, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение автомобилей будет ограничено с 9.00 среды, 29 сентября, до 24.00 четверга, 30 сентября, на участке от ул.В.Болдырева до ул.Дизайнеров, 1.

В это время специалисты АО «ТомскРТС» будут прокладывать теплотрассу к строящемуся детскому саду по ул. В. Болдырева, 13 через ул. Дизайнеров. На участке работ будут установлены соответствующие дорожные знаки.

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