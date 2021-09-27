В Томске откроют акваферму, где будут разводить форель, нельму и осетров

«Рыбозавод Томский» вошел в число резидентов промпарка «Томск» и планирует открыть на площадке «Березовая» производственные цеха и акваферму, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что на новом предприятии будут выращиваться ценные породы рыб — форель, муксун, нельма и осетр. На территории промпарка предприятие создаст полный производственный цикл.

После запуска рыбозавод планирует реализовать копченую и соленую рыбу, стейки, балыки, свежемороженую и порционную рыбную продукцию. Кроме того, прорабатывается технология выделения в отдельную фракцию жирных кислот «Омега-3» для использования в фармацевтической промышленности. Предполагается, что исключение потери времени и затрат на доставку свежей рыбы в переработку удешевит себестоимость продукции.

Еще одним резидентом промпарка стал «НПК Магнит». На площадке «Северная» компания намерена реализовать инвестпроект, который позволит ей расширить линейку станков и наладить производство крупногабаритного оборудования термической обработки, которое сейчас выпускают только в Германии, Испании, Японии и Китае.

«НПК Магнит» с 1994 года ведет разработку и производство различного оборудования и комплексных промышленных решений, в основу которых положена технология индукционного нагрева. Выпускаемые компанией станки, предназначенные для термической обработки металла, поступают на машиностроительные, металлообрабатывающие предприятия, в нефтегазовый комплекс и другие отрасли.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: