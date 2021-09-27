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В Томске ищут мужчину, который приставал к девочкам в Южных воротах

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Накануне, 26 сентября, полицейским сообщили о мужчине, который приставал к девочкам на ул. Королева в Томске.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел около 22.00. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Проводится проверка - устанавливаются свидетели, изучаются записи с видеокамер.

Всех, кто располагает информацией о произошедшем, просят обратиться в дежурную часть ОМВД по Томскому району по телефону 8-3822-64-34-61 или 02 (с сотового 102).

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