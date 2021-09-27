Томск — одна из главных точек миграции молодежи на восток России

27 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томск и Владивосток являются основными точками миграции молодежи на восток РФ. Об этом на сессии «Молодежная энергетика для развития региона», проходившей в рамках последнего дня Восточного экономического форума сообщил руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

По итогам случившейся на сессии дискуссии он отметил 3 ключевых фактора, которые влияют на выбор региона:

интересные задачи и крутая работа;

образование;

инфраструктура.

Дмитрий Гужеля также добавил, что, по статистике, в России миграция в основном идет на Запад.

Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 19 мая 2015 г. в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятия Форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира. В деловую программу Форума входят бизнес-диалоги с ведущими странами — партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН — ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

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