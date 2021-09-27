Томичка расплатилась с долгами, чтобы ее иномарку не продали за 200 тыс. рублей

27 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Жительница Томска погасила долг после ареста и оценки ее Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщина задолжала банку два кредитных платежа на сумму более 100 тыс. рублей. В результате приставы вынесли запрет на перерегистрацию ее автомобиля, а вскоре выехала домой к заемщице, чтобы арестовать технику.

Во время описи и ареста автомобиля женщина не вышла к приставам, а разговаривая с ними через домофон представилась другим человеком. Но после того, как иномарку погрузили на эвакуатор, должница через дочь, которая постоянно пользовалась транспортным средством, передала ключи сотрудникам УФССП.

Приставы предварительно оценили арестованный автомобиль в 200 тыс. рублей и передали имущество на ответственное хранение взыскателю.

Через несколько дней должница полностью погасила долг, включая исполнительский сбор за неисполнение судебных решений в добровольный срок.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: