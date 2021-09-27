На дорогах Томска организуют дежурство пескоразрбасывающей техники

27 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В ночь на вторник, 28 сентября, в «ТомскСАХ» организует дежурство пескоразбрасывающей техники. В случае понижения температуры и возникновении гололеда они выйдут на маршрут и займутся отсыпкой потенциально опасных участков.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на пескобазе на Московском тракте будут дежурить 5 единиц спецтехники. В случае возникновения неблагоприятных погодных условий они займутся отсыпкой мостов, путепроводов, спусков, транспортных колец и прочего. По прогнозам синоптиков, отрицательные значения на термометрах в течение текущей недели не ожидаются, тем не менее, вероятность образования наледи и инея на проезжей части сохраняется.

Ранее сообщалось, что утром в Томске произошло несколько массовых ДТП.

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