Утром в Томске произошло 19 ДТП

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 27 сентября, в Томске в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий на улицах Пушкина, Балтийской, Осенней и Елизаровых.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, всего за несколько часов в дежурную часть ГИБДД поступило 19 сообщений о ДТП. Сведения о пострадавших уточняется.

В свою очередь агентство «Интерфакс-Сибирь» сообщает, что на транспортной развязке на улице Пушкина столкнулось порядка семи автомобилей, а в начале Иркутского тракта в ДТП попали четыре легковых автомобиля и маршрутка. На улице Балтийской произошло сразу четыре столкновения.

В результате этих ДТП затруднено движение по улице Пушкина от пересечения с улицей Яковлева, на Иркутском тракте от Пушкина до пересечения с Суворова и далее по улице Клюева, Осенней и Балтийской.

Также в соцсетях сообщается о столкновении девяти автомобилей на подъезде к КПП ЗАТО Северск и шести машин на улице Елизаровых.

О пострадавших в авариях не сообщается.

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