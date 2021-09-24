В Томске начались общественные обсуждения городского дизайн-кода

24 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Накануне, 23 сентября, в Томске стартовали общественные обсуждения проекта дизайн-кода Томска. Соответствующее постановление подписал и.о. мэра Михаил Ратнер, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Обсуждения будут проходить с 23 сентября по 25 октября. Экспозиция проекта дизайн-кода с графической иллюстрацией примеров допустимого или недопустимого размещения наружной рекламы и вывесок будет открыта с 1 октября, а соответствующие материалы уже размещены на официальном сайте мэрии.

Замечания и предложения по проекту принимаются в письменной форме по адресу: г.Томск, ул. Московский тракт, 19/1 в период с 1 по 21 октября включительно.

Напомним, в октябре 2019 года рабочая группа Градосовета при губернаторе рассмотрела проект дизайн-кода Томска, подготовленный администрацией города. Дизайн-код представляет собой иллюстрированный набор правил, требований и рекомендаций по вопросам облика города, который принимается местными властями, следящими за его исполнением. В отличие от градостроительных документов, которые определяют, как строить город, дизайн-код говорит, как город должен выглядеть.

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