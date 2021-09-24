В Томской области закончилась первая «музейная творческая ссылка»
Команда из 6 участников, среди которых историки, художники, антрополог и дизайнер вернулись из Нарыма, где завершилась первая арт-резиденция проекта «Арт-Острог SIBERIЯ. Музейная творческая ссылка». Участники провели на севере Томской области 12 дней, сообщают в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова.
Резиденты знакомились с культурными ресурсами места, историей и повседневным бытом нынешних жителей поселка. Результатом работы творческой лаборатории стали наблюдения и исследования участников арт-резиденции, которые станут фундаментом поиска новых смыслов и образа территории.
В состав участников первой арт-резиденции резидентов вошли:
- Викентий Нилин, художник (г. Москва),
- Татьяна Назаренко, научный сотрудник ТОКМ (г. Томск),
- Ольга Воронина, ученый, историк градостроительства (г. Томск),
- Денис Русаков, художник (г. Тара, Омская обл.),
- Павел Богданов, дизайнер (г. Томск),
- Михаил Полугородний, магистрант-антрополог (г. Томск).
«Художники Викентий Нилин и Денис Русаков вместе с жителями Нарыма создали оригинальный арт-объект и установили его на территории музея. На один пень, ставший пьедесталом, поставили другой большой пень — корнями вверх. Корни в почве ведут к корням в воздухе. Это — метафора потери современности: ценности прошлого важно научиться конвертировать в видение будущего», — отметил куратор проекта Георгий Никич.
Еще одним из результатов работы арт-резиденции стало создание дизайнером Павлом Богдановым авторского шрифта, стилизованного герба Нарыма и дизайна сувенирной продукции, отражающих местную традицию работы с деревом.
«Я думаю, что главное в развитии этого проекта — сделать так, чтобы местные жители по-другому посмотрели на музей, начали относиться к нему не просто как к хранилищу артефактов и информации о прошлом и других людях. Хотелось бы, чтобы музей стали восприниматься иначе: чтобы он был местом про настоящее и про них самих, про их интересы, местом, где можно вместе создавать», — отметила научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева Алиса Максимова.
Следующим летом арт-резиденции состоятся и в других филиалах Томского краеведческого музея — в Асино, Колпашево, селе Подгорном Томской области.
Проект «Арт-Острог SIBERIЯ» реализуется на базе Томского областного краеведческого музея имени М. Б. Шатилова. Это целая серия арт-резиденций, которые пройдут на территории 4 удаленных отделов музея. Среди задач проекта — комплексное осмысление территории с точки зрения места, культурного и природного ландшафта.
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