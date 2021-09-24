В Томской области закончилась первая «музейная творческая ссылка»

24 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова

Команда из 6 участников, среди которых историки, художники, антрополог и дизайнер вернулись из Нарыма, где завершилась первая арт-резиденция проекта «Арт-Острог SIBERIЯ. Музейная творческая ссылка». Участники провели на севере Томской области 12 дней, сообщают в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова.

Резиденты знакомились с культурными ресурсами места, историей и повседневным бытом нынешних жителей поселка. Результатом работы творческой лаборатории стали наблюдения и исследования участников арт-резиденции, которые станут фундаментом поиска новых смыслов и образа территории.

В состав участников первой арт-резиденции резидентов вошли:

Викентий Нилин, художник (г. Москва),

Татьяна Назаренко, научный сотрудник ТОКМ (г. Томск),

Ольга Воронина, ученый, историк градостроительства (г. Томск),

Денис Русаков, художник (г. Тара, Омская обл.),

Павел Богданов, дизайнер (г. Томск),

Михаил Полугородний, магистрант-антрополог (г. Томск).

«Художники Викентий Нилин и Денис Русаков вместе с жителями Нарыма создали оригинальный арт-объект и установили его на территории музея. На один пень, ставший пьедесталом, поставили другой большой пень — корнями вверх. Корни в почве ведут к корням в воздухе. Это — метафора потери современности: ценности прошлого важно научиться конвертировать в видение будущего», — отметил куратор проекта Георгий Никич.

Еще одним из результатов работы арт-резиденции стало создание дизайнером Павлом Богдановым авторского шрифта, стилизованного герба Нарыма и дизайна сувенирной продукции, отражающих местную традицию работы с деревом.

«Я думаю, что главное в развитии этого проекта — сделать так, чтобы местные жители по-другому посмотрели на музей, начали относиться к нему не просто как к хранилищу артефактов и информации о прошлом и других людях. Хотелось бы, чтобы музей стали восприниматься иначе: чтобы он был местом про настоящее и про них самих, про их интересы, местом, где можно вместе создавать», — отметила научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева Алиса Максимова.

Следующим летом арт-резиденции состоятся и в других филиалах Томского краеведческого музея — в Асино, Колпашево, селе Подгорном Томской области.

Проект «Арт-Острог SIBERIЯ» реализуется на базе Томского областного краеведческого музея имени М. Б. Шатилова. Это целая серия арт-резиденций, которые пройдут на территории 4 удаленных отделов музея. Среди задач проекта — комплексное осмысление территории с точки зрения места, культурного и природного ландшафта.

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